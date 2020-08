PRIMA PAGINA - Il Roma titola: "Allan all'Everton, ora l'assalto a Veretout"

Nella giornata di ieri il Napoli ha definito la cessione di Allan all'Everton per circa 25 milioni di euro (bonus esclusi). Il Roma oggi in edicola dedica spazio a questa vicenda e in prima pagina, nel suo taglio alto, titola così: "Napoli, Allan all'Everton. Ora l'assalto a Veretout". Sarebbe proprio il centrocampista della Roma il sostituto ideale del brasiliano.