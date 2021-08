PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport: "Juve, la regia è Loca"

"Juve, la regia è Loca". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Finalmente la Signora e il suo principe azzurro: Allegri ha l'uomo che voleva al centrocampo, Locatelli ha la squadra che tanto inseguiva. Al Sassuolo 35 milioni di euro (a partire dal 2023). Intanto CR7 è inquieto, voci sul Real, ma lui zittisce tutti sul web: "Su di me soltanto speculazioni".

Alessandro Florenzi - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per il terzino azzurro con il titolo seguente: "Il Milan è pronto a calare il jolly. E Bakayoko è vicino al ritorno". Accordo raggiunto tra i giallorossi ed i rossoneri per l'approdo a Milano del classe '91, mentre il francese è prossimo a vestire di nuovo la maglia del Diavolo.

Marcus Thuram - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano trova spazio anche il giocatore del Borussia Moenchengladbach con questo titolo: "Attaccante Inter: spunta il figlio dell'ex Juve. Lautaro al rinnovo". I nerazzurri pensano al colpo a sorpresa nel reparto avanzato, mentre blindano il Toro con un prolungamento.

José Mourinho - "La mia Roma non è Special, ma può vincere contro chiunque". Queste le parole del tecnico giallorosso che il quotidiano riporta nel taglio laterale della sua prima pagina. L'ex Inter si dice inoltre contento dell'arrivo di Abraham, ma, allo stesso tempo, sorpreso dalla vicenda Dzeko.

Zdenek Zeman - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano per un'intervista del tecnico boemo, che analizza la prossima Serie A: "Bianconeri davanti. Senza Conte si perde tanto". L'eterno rivale della Juventus la considera comunque come favorita, mentre l'Inter dovrà sopperire all'assenza del proprio condottiero in panchina.

Portieri - Il quotidiano in edicola questa mattina pone i riflettori nel taglio laterale della prima pagina sui nuovi numeri uno del prossimo campionato con questo titolo: "Handa, Szczesny, Maignan, Musso. Chi sarà l'erede di Gigio?". Donnarumma è approdato al PSG, lasciando così un'eredità pesante dietro di lui. Tanti i nomi buoni per succederlo come migliore della A.