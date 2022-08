PRIMA PAGINA - La Gazzetta dello Sport: "Skriniar resta qui"

Arriva la svolta di Zhang: respinto l'ultimo tentativo parigino e difensore tolto dal mercato. Arriverà anche il rinnovo fino al 2027 con ingaggio da big.

TuttoNapoli.net

Depay-Juve, aria di si - Taglio alto dedicato alla Juventus e Memphis Depay: il si potrebbe arrivare a stretto giro di posta, anche già in giornata. Al Barcellona due milioni di euro e biennale per l'attaccante olandese.

Milan, comanda Tonali - E' tutto pronto per il rientro in campo di Sandro Tonali, dopo il problema muscolare accusato nell'ultima amichevole precampionato. Il giovane leader torna domani a Bergamo per tentare l'assalto al bis scudetto.