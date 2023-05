PRIMA PAGINA - Repubblica: "Festa grande, ma c'è il dramma spari: un morto"

"Napoli campione, festa grande in città" è il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura odierna de La Repubblica

TuttoNapoli.net

"Napoli campione, festa grande in città" è il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura odierna de La Repubblica. Il terzo Scudetto arriva grazie al pareggio di Udine. Nella festa, però, c'è purtroppo spazio anche per il dramma: spari in città, il bilancio a ieri sera era di un morto e tre feriti.