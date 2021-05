PRIMA PAGINA - Tuttosport: “3 per la Juve”

Tuttosport apre in prima pagina con il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e due nomi per il prossimo anno: "3 per la Juve. Il futuro della panchina bianconera è sempre più un intrigo. Anche il Real su Allegri: una mossa che può liberare Zidane. Pirlo, il quarto posto non basta". Spazio anche alla vittoria del Torino contro il Parma e in alto l'approfondimento sull'Inter dopo la vittoria dello scudetto: "Inter, boom scudetto".