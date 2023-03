PRIMA PAGINA - Tuttosport: "A Napoli disastro ultrà. Follie e stato d'assedio"

"Ragazzi anti-guai", apre così Tuttosport in riferimento alla gara della Juventus contro il Friburgo in Europa League.

"Ragazzi anti-guai", apre così Tuttosport in riferimento alla gara della Juventus contro il Friburgo in Europa League. In taglio alto spazio ai tafferugli tra tifosi tra Napoli ed Eintracht: "A Napoli disastro ultrà. Follie e stato d'assedio". Di spalla l'Inter: "Noi interisti a Porto con la paura di morire". Sempre di spalla spazio anche al Torino: "Nzola ha un piano Toro. Offerte per Ricci: 3 no".