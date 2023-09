PRIMA PAGINA - Tuttosport: “ADL col Napoli a Lecce: possibile confronto con Osimhen"

“Emergenza stadi: anche ADL vuole il commissario”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport

“Emergenza stadi: anche ADL vuole il commissario”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport: "De Laurentiis col Napoli a Lecce: possibile confronto con Osimhen". Al centro le parole di Pioli sulla Juventus: "E' favorita per lo scudetto: non fa coppe, sono punti in più". Spazio anche al Torino: "Buongiorno, che guaio. Sazonov, a te il derby". In basso l'Inter: "Ora è allarme. Out pure Frattesi, novità Klaassen".