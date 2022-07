PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Allegri: 'Altra Juve con Pogba e Di Maria'"

"Paul categoria superiore. De Ligt? Sapremo come sostituirlo".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le parole di Max Allegri: "Altra Juve con Pogba e Di Maria. Paul categoria superiore. De Ligt? Sapremo come sostituirlo". In taglio alto spazio alle dichirazioni di Cairo e al mercato del Torino: "Cairo: vendo Bremer poi vedo. E il Toro si muove per Becao". Di spalla ancora mercato: "Mendes offre Ronaldo al Psg".