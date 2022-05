PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Allegri divide e impera"

"Crescono i tifosi critici, non cala la solidità della panchina".

"Allegri divide e impera", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. "Crescono i tifosi critici, non cala la solidità della panchina". Di spalla spazio al successo del Milan a Verona che avvicina i rossoneri allo scudetto: "Leao & Tonali, il Milan vola verso lo scudetto". In taglio basso le strategie future del Torino che tardano ad arrivare: "La pazienza di Juric sta finendo".