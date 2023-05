PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Allegri inventati qualcosa"

Di spalla spazio alla finale di Champions League: "InterCity per Istanbul".

"Allegri inventati qualcosa", apre così in prima pagina nell'edizione di oggi Tuttosport in riferimento alla semifinale di ritorno di Europa League tra Juventus e Siviglia. Di spalla spazio alla finale di Champions League: "InterCity per Istanbul". Più in basso spazio anche al Milan: "Maldini e Pioli, quarto posto o addio". In taglio basso il mercato del Torino con il futuro di Miranchuk: "Toro, Mira doppio".