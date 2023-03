PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Anche Rocchi smonta l’Inter”

“Anche Rocchi smonta l’Inter”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport

“Anche Rocchi smonta l’Inter”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport. "Per quasi tutti gli arbitri moviolisti è stato corretto convalidare il gol della Juve, ma pure per il designatore. Che non ha gradito le accuse di Inzaghi, sempre più a rischio". Nel taglio basso, invece, spazio al capitolo stadio in casa Torino e di spalla le parole del ct Mancini e il futuro di Retegui.