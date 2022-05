PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con il futuro di Chiellini: “Ciao Juve, vado e torno”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con il futuro di Chiellini.

“Ciao Juve, vado e torno” è questa l’apertura di Tuttosport che apre con il futuro di Chiellini. "Il capitano ha deciso: le ultime tre partite in bianconero, poi una nuova esperienza. Tre strade: continuare a giocare in un campionato meno impegnativo, studiare un anno all'estero, intraprendere subito la carriera da dirigente nella società partendo dal basso". In taglio alto la vittoria della Roma in Conference League: "Un'altra Brexit: made in Roma". Sulla destra il Torino e il futuro di Praet, in basso la lotta scudetto e salvezza in Serie A.