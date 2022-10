PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con l’intervista a Bagni: “Kim, Kvara, Jack: è Napoli scudetto”

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con l’intervista a Salvatore Bagni.

“Kim, Kvara, Jack: è Napoli scudetto”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con l’intervista a Salvatore Bagni. Al centro ampio spazio all'intervista a Gianluca Zambrotta in vista di Milan-Juve. Di spalla il Torino: "Vlasic, Lukic e il mercato di gennaio". In taglio basso e di spalla i risultati delle italiane in Europa e Conference League.