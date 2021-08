PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “Dybala day. Mezza intesa per Locatelli”

Tuttosport dedica l'apertura alle manovre in casa Juventus: “Dybala day. Vigilia di ferreagosto cruciale per l'argentino. In programma altro incontro con il suo agente per il contratto fino al 2025. Mezza intesa per Locatelli". Sulla sinistra la Coppa Italia, con Fiorentina e Udinese che passano agevolmente il turno. Al centro il Torino e la questione Belotti: "Belotti verso il si".