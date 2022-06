PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “Max la vuole così”

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus

“Max la vuole così”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus: "Da Koulibaly a Pogba, da Molina a Raspadori: nei piani della Juve un rinforzo per ogni reparto. Intanto su Di Maria c'è il Barcellona in agguato". Spazio anche alla Nations League: "Provaci ancora Willy". Di spalla c'è il Torino: "Robaldo, cantiere entro 15 giorni". In taglio basso l'infortunio del difensore nerazzurro con la propria nazionale: "Skriniar ko in Nations. Allarme Inter".