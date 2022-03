PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “Questo è Vlahovic”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus e il centravanti serbo.



“Questo è Vlahovic”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con la Juventus e il centravanti serbo. "Dusan campione anche di Fair Play: incurante degli insulti razzisti del Franchi, ha rincuorato Venuti , attaccato sul web da tifosi viola per l'autogol". In taglio alto si parla della Guerra in Ucraina con l'appello di Shevchenko. Di spalla l'Inter che se la vedrà questa sera contro la Salernitana, l'intervista a Zaccheroni e il Torino alle prese con l'infortunio di Milinkovic-Savic.