PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con la Juve: “Tutti con Max”

Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus: “Tutti con Max. La dirigenza al completo ha seguito l'allenamento con Allegri, che poi ha strigliato i suoi in vista dell'esordio di stasera in Champions contro il Malmoe". In taglio alto l'impegno dell'Atalanta che in Champions sfiderà il Villarreal: "Eurodea con l'asso". Di spalla spazio all'Inter: "Simone, un sogno molto Real" e al Milan: "Ibra, attacco ai Reds". In basso l'entusiasmo in casa Roma: "Super Mou vai di corsa".