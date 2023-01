PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Bremer: “Osimhen, io lo marco così” 

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Bremer su come marcare Osimhen: "Io lo marco così".



"Io lo marco così". L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Bremer su come marcare Osimhen. "Venerdì la supersfida, il brasiliano nel Torino ha già controllato bene due volte il bomber del Napoli, spiegando: 'Non gli puoi concedere spazio, in campo aperto non lo fermi'". Di spalla il mercato: "L'Inter pensa a Schuurs. Toro già su Hien. Guaio Lazaro".