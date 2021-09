PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Buffon: “La verità su CR7”

Tuttosport dedica l’apertura alle parole di Gigi Buffon: "L'addio di CR7 alla Juve? I tifosi non devono rimanere sorpresi. La scelta di andare via è stata ponderata e razionale da parte sua e ha confermato il passato e il percorso della sua carriera". Al centro si parla di Italia e di Jorginho: "Vi porto io ai mondiali". Sulla destra il colpo Ribery da parte della Salernitana e il tennis con Sinner che viene eliminato agli US Open.