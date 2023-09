PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Carnevali: “Juve, il colpo è Magnanelli”

“Juve, il colpo è Magnanelli”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre con le parole di Giovanni Carnevali.

“Juve, il colpo è Magnanelli”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre con l'intervista all'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali: "Berardi via a gennaio? Non lo escludo". Al centro le parole del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati: "Il rinnovo di Juric? Vedremo?". Di spalla la vittoria in Europa League della Roma e in taglio alto l'Inter.