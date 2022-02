PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Assist all'Inter"

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il pareggio del Milan a Salerno che spiana la strada ai cugini nerazzurri: "Assist all'Inter. Bonazzoli e Djuric spaventano il Milan, che evita il ko grazie a Rebic. Inzaghi oggi contro il Sassuolo per il sorpasso". A centro pagina spazio alla Juventus, impegnata martedì in Europa: "Champions altra Juve". Di spalla spazio alla Atalanta della nuova proprietà americana: "Ecco l'Atalanta con 3 soci USA".