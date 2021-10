PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Asta Bomber”

Tuttosport dedica l’apertura al calciomercato e alla situazione che vede coinvolti i grandi attaccanti: “Asta Bomber”. In taglio alto spazio alla Nations League con il successo in rimonta della Francia sul Belgio: "Allons enfants!". In basso spazio al Milan con Ibrahimovic: "Fa gli straordinari per la Champions". Poi si parla anche dell'Inter e dell'infortunio di Lautaro: "Ko in nazionale, Inzaghi in ansia". Spazio anche al Torino, con le parole del presidente Cairo su Belotti: "Credo non voglia firmare".