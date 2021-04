PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Bomber di mercato”

“Bomber di mercato”. Tuttosport apre in prima pagina con il calciomercato che vede protagonisti tre giocatori in particolare. Secondo il quotidiano, mezza Europa ha messo gli occhi su Dybala, il Milan punta Vlahovic e su Belotti c'è il Lione. In basso gli appuntamenti del martedì di Champions League, mentre sulla destra l'Inter: "Media punti da record. Inter al top in Europa".