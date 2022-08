PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Bremer, Juve in pugno"

"Bremer, Juve in pugno", titola in apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che introduce in questo modo l'intervista esclusiva a Manno

TuttoNapoli.net "Bremer, Juve in pugno", titola in apertura l'edizione odierna di Tuttosport, che introduce in questo modo l'intervista esclusiva a Manno, il maestro di boxe del brasiliano: "Determinato, veloce e coordinato. Muscoli pazzeschi e un diretto che ricorda Holyfield", le sue parole. Torino - "Schuurs c'è! 'Toro, insieme per la storia'", si legge invece di spalla. Chiusa l'estenuante trattativa con l'Ajax: il centrale olandese scalda i tifosi granata e sogna di esordire già domani contro la Lazio. Omeragic o Cistana per completare il reparto difensivo. E per la mediana rispunta Darder dell'Espanyol. Milan - Spazio anche ai rossoneri di spalla: "Tutto il Milan a Cardinale, Maldini gode". A Redbird il 99,9% del club: solo due uomini di Elliott nel CdA, il d.t. ora è più forte.