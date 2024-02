PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Bremer morde”

“Bremer morde”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Bremer morde”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport: "Torna per risistemare una difesa in tilt e sprona con rabbia la Juve". Spazio anche alla sconfitta casalinga del Torino per 0-2 contro la Lazio nel recupero della ventunesima giornata di Serie A: "Toro, un ko assurdo! Così non si può più". In taglio basso il passggio del turno di Milan e Roma, che volano agli ottavi di Europa League.