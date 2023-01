PRIMA PAGINA - Tuttosport: "C'era una volta il Milan"

"Napoli a +12, la crisi rossonera è aperta: Pioli ha perso la squadra, il futuro diventa un'incognita".

Tuttosport, nell'edizione odierna, titola in prima pagina dopo il ko del Milan all'Olimpico: "C'era una volta in Milan. Contro la Lazio altro tracollo dopo quello in Supercoppa: 4-0. Napoli a +12, la crisi rossonera è aperta: Pioli ha perso la squadra, il futuro diventa un'incognita". In apertura spazio alle proteste dei tifosi bianconeri dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus: "Popolo Juve, cresce la rivolta". In taglio basso il caso Skriniar in casa Inter: "Inter-Skriniar, la tensione sale. E il Psg la cavalca".