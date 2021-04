PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Caccia all'oro: 60 milioni"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con la corsa alla Champions tra Atalanta, Napoli, Milan, Juventus e Lazio: "Caccia all'oro: 60 milioni. In palio soldi fondamentali per programmare il futuro". A centro pagina spazio alla prima semifinale di Champions League: "Il Chelsea spaventa il Real". In basso in evidenza l'indagine sulla morte di Diego Armando Maradona: "Omicidio colposo?"