PRIMA PAGINA - Tuttosport carica Belotti: "Gallo, canta tu!"

"Chiesa anti Mou. Gallo, canta tu". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Questa sera la Juventus sfiderà la Roma nel big match di giornata con Federico Chiesa che rappresenta un punto fermo nella formazione di Massimiliano Allegri. Prima però sarà la volta del Torino che sarà impegnato sul difficile campo di Napoli con Andrea Belotti che torna a disposizione dopo l'infortunio.

Vince il Milan, ko Inter - Il taglio alto del quotidiano invece è dedicato alle milanesi in campo ieri. Alle 18 l'Inter è stata battuta dalla Lazio 3-1 incappando così nella prima sconfitta in campionato. Il Milan invece, in campo la sera, ha sconfitta - sempre in rimonta - il Verona passando da 0-2 a 3-2. Questo il titolo: "Diavolo d'un Milan! Inter, crollo e rissa".