PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Chiesa-Vlahovic: la coppia più bella"

Corvino: "Insieme sono micidiali".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con l'intervista al ds del Lecce Pantaleo Corvino: "Chiesa-Vlahovic: la coppia più bella. Insieme sono midiciali". A centro pagina spazia alla celebrezione del Real Madrid per il suo numero uno, decivo nella finale di Champions League: "Sì, Courtois è il migliore al mondo". In taglio basso la storica promozione del Monza di Berlusconi in Serie A: "Festa Monza: è Serie A. Favoloso 3-4 al Pisa".