PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Clamoroso: Conte riapre al Napoli!"

© foto di baratto

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina dedicando spazio al futuro della panchina azzurra: "Clamoroso: Conte riapre al Napoli!". Al centro, spazio alla sconfitta della Juventus: "Brava Juve: così uccidi il campionato". In taglio basso, spazio al mercato nerazzurro: "Inter già nel futuro: ieri visite mediche per Zielinski. Oggi sbarca Taremi".