PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Conte spinge Dybala all'Inter"

"Conte spinge Dybala all'Inter", è questa l’apertura di Tuttosport che apre in prima pagina con il possibile futuro di Dybala: "Il Tottenham pensa a Lautaro: la cessione darebbe a Marotta il via libera per la Joya. Allegri intanto carica Paulo per domenica sera. Pogba, Lukaku e la voglia matta di rigiocare Juve-Inter". Sulla destra si parla di Milan: "Pioli allievo Scudetto" e di mercato del Torino: "Bremer porta Dimarco".