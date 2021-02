PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Covid: Lazio deferita, Toro e Juve Aspettano"

"Covid: Lazio deferita, Toro e Juve Aspettano". Titola così in prima pagina nell'edizione di oggi Tuttosport. "Rinvio a giudizio per la vittoria sui granata e per il pari con i bianconeri, Per Lotito e i medici si parla di responsabilità diretta". A centro pagina spazio all'impegno della Juventus in Champions League contro il Porto: "Ci penso io! Ronaldo sente aria di casa e carica i compagni".