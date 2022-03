PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dea e Napoli per ripartire"

Titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi.

"Dea e Napoli per ripartire", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. Apertura dedicata alla vittoria del Milan contro l'Empoli, che momentaneamente allunga in vetta alla classifica: "Grazie Kalulu!". A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus a Marassi contro la Samp: "Non si ferma!". Di spalla spazio al posticipo di stasera tra Torino e Inter: "Toro contro Toro".