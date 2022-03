PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Derby d'Italia"

"Domenica il match allo Stadium, mentre Marotta continua a puntare Dybala e i bianconeri se la vedranno con i nerazzurri per Raspadori".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la sfida di domenica sera tra Juventus e Inter: "Derby d'Italia. Fra Juve e Inter è sfida totale: domenica il match allo Stadium, mentre Marotta continua a puntare Dybala e i bianconeri se la vedranno con i nerazzurri per Raspadori". Di spalla spazio al ritorno in campo dei due fischietti dopo solo un turno di stop: "Incredibile: Massa e Guida già in campo!", Sempre di spalla spazio al Milan che vede aumentare i propri ricavi: "Capolavoro Gazidis: conti da scudetto".