PRIMA PAGINA - Tuttosport: ""Derby da paura"

Ampio spazio al capitolo derby sulla prima pagina odierna di Tuttosport. Alle 18:00 la sfida tra le due rivali, Torino e Juventus, gara importantissima per il futuro di entrambi i tecnici. Juric dovrà giocarsi il tutto per tutto per non rischiare di cadere nell'anonimato, Allegri per non sprofondare. "Derby da paura" titola a riguardo il quotidiano.