PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria-Juve, l'annuncio è imminente"

"De Ligt? 100 milioni. Si può cedere, ma solo soldi in contanti come fu per Zidane. Koulibaly giusto rimpiazzo".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con la trattativa tra Di Maria e la Juventus: "Di Maria-Juve, l'annuncio è imminente". A centro pagina spazio a De Ligt che piace al Chelsea: "De Ligt? 100 milioni. Si può cedere, ma solo soldi in contanti come fu per Zidane. Koulibaly giusto rimpiazzo". Di spalla spazio al mercato delle milanesi: "Oggi Origi, mercoledì Lukaku".