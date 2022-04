PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Di Maria-Zaniolo: Juve, dov'é l'affare?"

"I bianconeri pesano pro e contro di due possibili colpi estivi. L'argentino si offre, Zaniolo è una tentazione con qualche dubbio".

"Di Maria-Zaniolo: Juve, dov'é l'affare?", apre così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "I bianconeri pesano pro e contro di due possibili colpi estivi. L'argentino si offre, Zaniolo è una tentazione con qualche dubbio". Di spalla spazio al recupero di campionato tra Bologna e Inter: "Inter, sorpasso pericoloso". In taglio basso la semifinale di Champions tra Manchester City e Real Madrid: "City-Real 4-3, e il calcio va in Paradiso".