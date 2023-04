PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Domenica alle 15: Napoli, è già festa”

“Domenica alle 15: Napoli, è già festa”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport

“Domenica alle 15: Napoli, è già festa”. Titola così in basso l’edizione odierna di Tuttosport. "Azzurri in campo con la Salernitana dopo l'Inter, poi l'Udinese giovedì anzichè martedì. La Lega darà l'ok". Al centro ampio spazio alle vicende di casa Juventus: "Allegri a orologeria. Dalla furia di San Siro al futuro in bianconero". Di spalla la Coppa Italia, con l'Inter che trova la Fiorentina in finale.