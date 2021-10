PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dove sei Juve?"

"Dove sei Juve?", questo il titolo in prima pagina di Tuttosport nell'edizione di oggi. "I bianconeri deludono e finiscono ko con il Sassuolo al fotofinish. Allegri: 'Prima squilibrati e poi nevrotici'". In taglio alto spazio agli altri risultato del turno infrasettimanale di Serie A: "Inter, che ripartenza! Dea più forte di tutto". Di spalla spazio ad un rinnovo in casa Milan: "Kjaer 2024: colonna da Milan".