PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dybala: avanti, Inter. Ma il Napoli lo tenta"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, di spalla in prima pagina parla del futuro di Paulo Dybala che resta un rebus: "Dybala: avanti, Inter. Ma il Napoli lo tenta. L'argentino aspetta l'affondo del club nerazurro che resta il suo sogno. De Laurentiis però è in agguato e potrebbe regararlo ai tifosi nel segno di Maradona". A centro pagina spazio al duello Juve-Inter: "Spallate d'estate". In taglio alto spazio al Torino: "E' finito l'incubo di Cairo. Manca un Toro per sognare".