Tuttosport apre in prima pagina con il rientro di Paulo Dybala: “Dybala, guadagnati la Juve”. In taglio alto si parla dell'Inter: "Inter, lo scudetto vale un miliardo". In taglio basso la vittoria della Roma in Olanda contro l'Ajax: "Che Roma". Sulla destra Zlatan Ibrahimovic che si dà al cinema.