"Dybala spacca la Juve", titola così in prima pagina Tuttospor nell'edizione di oggi. "Il gol non festeggiato divide i tifosi". Apertura dedicata al pareggio tra Atalanta e Inter: "Dea da applausi, frenata Inter. E oggi il Milan cerca il sorpasso". Di spalla spazio al Torino che sogna l'Europa: "EuroToro! 15 buoni motivi per crederci".