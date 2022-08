PRIMA PAGINA - Tuttosport e le polemiche sulla Juve: "Pensieri poco Allegri"

"Pensieri poco Allegri" scrive Tuttosport in apertura sulla Juventus reduce dal pari per 0-0 in casa della Sampdoria

"Pensieri poco Allegri" scrive Tuttosport in apertura sulla Juventus reduce dal pari per 0-0 in casa della Sampdoria. Il club bianconero s'interroga dopo il pari contro i blucerchiati: valutazioni tattiche e scelte di mercato lasciano perplessi non solo i tifosi. La Juve intanto accelera per il vice-Vlahovic: per l'attacco è volata Milik-Depay. MercaToro - "Pobega: Toro chiama Milan. E Barrow chiama il Toro": nel taglio alto spazio alle mosse dei granata. Chiesto un nuovo prestito ai rossoneri per il centrocampista che non trova spazio e farebbe felice Juric. L'agente dell'attaccante: "Il Toro lo vuole ma il Bologna chiede troppo". Mosse milanesi - "Onana al Milan, la Generazione Z nelle mani di Pioli": il centrocampista classe 2000 del Bordeaux è il primo obiettivo dei rossoneri per la mediana. "Skriniar-Inter: pronto un rinnovo da top player": pronto un nuovo contratto per il difensore corteggiato dal PSG.