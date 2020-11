Negli ultimi giorni il nome di Hakan Calhanoglu è stato accostato anche al Napoli e le voci si sono susseguite dopo la notizia del mancato rinnovo con il Milan. Tuttosport invece, come si legge in prima pagina, non nomina gli azzurri nella corsa all'ex Bayer Leverkusen: "E' Juve-Inter", il titolo scelto dal quotidiano piemontese.