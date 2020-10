PRIMA PAGINA - Tuttosport esulta per il ritorno del calcio giocato: "Finalmente!"

"Finalmente!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport sulla ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali: "Riecco il campionato con un sabato pazzesco: le big in campo, in gioco il primato. Nella Dea torna Ilicic, la sfida Lukaku-Ibra scalda Milano, nella Juve debutta Chiesa".