PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Farsa Supercoppa, si ricambiano le date. 'Basta Arabia!'"

© foto di Pierpaolo Matrone

"Da mangiarsi le mani". E' questo il titolo di Tuttosport sul pareggio della Juventus sul campo del Genoa: "Ci crede poco e fallisce in nuovo sorpasso all'Inter: alla Juve però manca un rigore per il tocco di Bani". Spazio anche al cambio di date in Supercoppa: "Farsa Supercoppa, si ricambiano le date: "Basta Arabia!".