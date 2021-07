PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Fate i nostri Giochi"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con l'inzio dell'Olimpiade di Tokyo: "Fate i nostri Giochi. Oggi alle 13 la Cerimonia d'apertura di Tokyo 2020. L'Italia schiera la squadra più equilibrata e competitiva della sua storia". In taglio basso spazio al mercato della Juventus: "Svolta vicina? Ronaldo, segnali di Juve". Sempre in taglio basso in evidenza il nuovo decreto: "Green pass e stadi aperti al 50%".