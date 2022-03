PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Giroud Scudetto!"

"Il Napoli si arrende al francese e il Milan piazza un colpo fondamentale nella corsa al titolo, riportandosi a +2 sull'Inter".

"Giroud Scudetto!", Tuttosport titola così in prima pagina nell'edizione di oggi. "Il Napoli si arrende al francese e il Milan piazza un colpo fondamentale nella corsa al titolo, riportandosi a +2 sull'Inter". A centro pagina spazio alla vittoria di misura della Juventus contro lo Spezia: "Zampata Morata". In taglio basso spazio al pari del Torino a Bologna con un rigore non dato ai granata: "Toro, un rigore gigante!"