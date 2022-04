PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Grazie Toro!"

"I granata impongono il pari al Milan e consentono all'Inter di avvicinarsi alla vetta. Non ne approfitta il Napoli, battuto da una grande Fiorentina".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dà spazio in prima pagina al pareggio tra Torino e Milan che frena i rossoneri: "Grazie Toro! I granata impongono il pari al Milan e consentono all'Inter di avvicinarsi alla vetta. Non ne approfitta il Napoli, battuto da una grande Fiorentina". In taglio alto spazio all'intervista a Gatti, primo acquisto bianconero della prossima stagione: "Io con De Ligt, un sogno".