PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Guaio Ibra, al San Paolo lesione muscolare e tre settimane di stop"

"Dybala c'è!", titola stamane Tuttosport in edicola. L'attaccante argentino stasera farà coppia con Cristiano Ronaldo nell'attacco bianconero che affronterà il Ferencvaros, con calcio d'inizio alle 21. Ma Andrea Pirlo, che nel frattempo ha perso Demiral per una lesione muscolare, è sempre più tentato dal tridente d'attacco. Juventus alla caccia della qualificazione: con una vittoria e la contemporanea vittoria del Barcellona sarebbe cosa fatta.

Ahi Ibra - Brutte notizie in casa Milan, che ora dovrà difendere il primato in classifica senza Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nel match del San Paolo di Napoli, ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà ai box per almeno tre settimane. Una dura prova per i rossoneri, chiamati a sopperire ad una assenza importantissima.